Якутск, , 11:37 — REGNUM КПРФ собираются «демонтировать» на фоне успехов партии по итогам выборов в 2021 году. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 29 июля политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя заявление лидера коммунистов Геннадия Зюганова о готовности к объединению со «Справедливой Россией».

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это старый план власти об объединении КПРФ и СР. Об этом говорят чуть ли не каждый год. Но это надо было делать лет десять назад или ещё раньше. Мне кажется, что собираются всё-таки КПРФ как-то демонтировать, особенно на фоне успехов прошлого года», — сказал эксперт.

Эксперт также напомнил, как в 2021 году член центрального совета «Справедливой России» Захар Прилепин «приходил на съезд КПРФ с пряниками и предлагал объединиться, но тогда компартия дала довольно жёсткий ответ».

«Но в этот раз Геннадий Зюганов то ли постарел, то ли не знаю, что случилось, и сказал: «Да, мы рассматриваем объединение». И это перед выборами дурной сигнал как для КПРФ, так и для СР. Потому что сентябрьские муниципальные выборы не за горами. Это отвернёт часть электората и часть сторонников и отобьёт желание у многих коммунистов и эсеров работать на выборах в полную силу», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Данилов также заявил, что содержать много партий тяжело, и поэтому Россия двигается от четырёхпартийной к двух- или трёхпартийной системе. «Зачем платить больше, если в основном всё равно большинство партий согласно с текущей повесткой», отмечал Андрей Данилов.