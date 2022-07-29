Это дурной сигнал — эксперт о намерении объединить СР и КПРФ
Якутск, 29 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. КПРФ собираются «демонтировать» на фоне успехов партии по итогам выборов в 2021 году. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 29 июля политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя заявление лидера коммунистов Геннадия Зюганова о готовности к объединению со «Справедливой Россией».
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Эксперт также напомнил, как в 2021 году член центрального совета «Справедливой России» Захар Прилепин «приходил на съезд КПРФ с пряниками и предлагал объединиться, но тогда компартия дала довольно жёсткий ответ».
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Данилов также заявил, что содержать много партий тяжело, и поэтому Россия двигается от четырёхпартийной к двух- или трёхпартийной системе. «Зачем платить больше, если в основном всё равно большинство партий согласно с текущей повесткой», отмечал Андрей Данилов.