п. Еленовка, , 11:12 — REGNUM В Киеве решили ликвидировать пленных из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в своем телеграм-канале 29 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS U.S. Army

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«Решили, что сдавшиеся «героические азовцы» — это позор, и он плохо влияет на моральный климат как у украинцев, так и у спонсоров войны. Потому дали приказ ликвидировать. Тем более, что «герои» запели уже на разные голоса, что выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку», — отметил дипломат.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 40 человек, более 130 получили ранения.