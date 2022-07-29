Донецк, , 11:12 — REGNUM Версию о том, что сотрудники миссии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ осуществляли в Донецкой Народной Республике (ДНР) шпионскую деятельность, подтверждает багаж одного из сотрудников, который он оставил в гостинице в Донецке. Об этом 28 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

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Уточняется, что в данный момент органы госбезопасности ДНР изучают действия одного из представителей миссии, который собирал служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, из-за чего и было принято решение о проведении обследования в отношении него.

«Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», — говорится в сообщении.

Также к сообщению прикреплена видеозапись, на которой засняты находившиеся в багаже веще, в числе которых снимки городов республики с условным обозначением вооруженных сил ДНР, образцы используемого ими камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений и медали. Отмечается, что, как предполагается, всё это должно было быть вывезено в страны НАТО для изучения, а карты могли использоваться для нанесения ударов по территории ДНР.

Помимо этого, в багаже сотрудника СМММ ОБСЕ было найдено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, и литература экстремистского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что Вооружённые силы России нанесли ответный удар по боевикам ВСУ, обстрелявшим Климовский район региона.