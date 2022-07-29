Омутинский район, Тюменская область, , 11:12 — REGNUM В Тюменской области зашедшая в чужой огород отара овец стала причиной смертельного конфликта двух сельчан. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Овца

Начало трагическим событиям было положено утром 30 августа 2022 года. В селе Шабаново Омутинского района 32-летний Михаил А. увидел, как в его огороде хозяйничает отара чужих овец. Животные вытоптали картофель, объели овёс и листья корнеплодов. Выгнав овец за ограду, Михаил предъявил претензии их хозяину. Конфликт перерос в драку. Овцевод даже пригрозил убить Михаила.

Вечером Михаил с друзьями отправился поохотиться на уток, прихватив турецкое ружье Hatsan Escort AS 12-го калибра с патронами. На пути ему попался ехавший на мотоцикле овцевод, который пригрозил селянину обрезом охотничьего ружья. Михаил выстрелил в него картечью первым. Овцевод упал с мотоцикла, а стрелок отправился домой. Утром в дом Михаила пришли полицейские — раненый овцевод ночью скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал Михаила виновным в умышленном убийстве и приговорил к отбыванию наказания в течении семи лет в колонии строгого режима, а также к компенсации морального вреда семье убитого в размере 1,5 млн рублей.

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