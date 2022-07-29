Москва, 29 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. За последние сутки (28 июля, курс биткоина подскочил на 3,9% после ралли почти на 8% днем ранее (27 июля), заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

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«Сегодня, 29 июля, котировки биткоина сохраняют бычий уклон, но пока воздерживаются от нового рывка в северном направлении.

С начала недели главная цифровая валюта подрастает более чем на 7%, и сейчас главная задача заключается даже не в продолжении роста, а в удержании завоеванных позиций, особенно перед выходными, которые могут привлечь фиксацию прибыли.

Как и традиционные финансовые рынки, на этой неделе криптовалюты получили солидную поддержку от Федрезерва США, который намекнул на дальнейшее повышение ставки, но более сдержанными темпами.

Инвесторы прекрасно понимают, что на данном этапе Центробанк не может позволить себе отказаться от повышения стоимости кредитования — инфляция остается рекордно высокой.

Но сам факт признания наличия возможности для реализации цикла ужесточения в более умеренном режиме благоприятно отражается на рисковых активах, которым биткоин вторит практически с начала 2022 года.

Примечательно, что сокращение ВВП США во II квартале не спугнуло покупателей, а ведь падение экономики два квартала подряд — вступление в техническую рецессию.

Это как раз тот случай, когда плохая новость – хорошая новость, ведь подтверждение ухудшения самочувствия экономики лишь укрепляет ожидания замедления темпов ужесточения политики Федрезерва.

Пока рынки переваривают посыл Центробанка, оптимизм в сегменте рисковых активов сохраняется, что толкает BTC вперед.

Однако риск возвращения продавцов все еще высок, причем многие обозреватели рынка не верят в то, что флагманская криптовалюта уже нащупала дно и готовится к полноценной коррекции в рамках медвежьего тренда с последующим переходом в русло восходящего канала.

Монета протестировала отметку $24 тыс. 200, которая ранее в июле дала отпор покупателям. Так, фокус внимания покупателей смещается в сторону уровня $25 тыс. которого биткоин не касался с середины июня.

Краткосрочная техническая картина продолжит улучшаться, и оптимисты могут начать делать ставки на развитие подъема в направлении уровня $30 тыс.

Однако медвежьи риски сохраняются, и в случае возобновления продаж на фондовых площадках биткоин может с легкостью вернуться в район $20 тысяч», — считает эксперт.

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