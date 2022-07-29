Иркутск, 29 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о существенном ухудшении погодных условий 30 июля в Катангском районе: в западных, северо-западных территориях и днем в верхнеленских районах местами ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы.

Светлана Шаповалова Ненастье

Также 31 июля в западных районах могут пройти местами ливневые дожди, грозы, в южных районах местами небольшие дожди.

А 1 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в северных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 14 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 16 и 17 июля.

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