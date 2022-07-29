Москва, , 11:09 — REGNUM При проведении эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств нужно проработать вопрос о проверке рецептов, отметила член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова (КПРФ).

Таблетки на рецепте Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает проведение в Москве, Белгородской и Московской областях в период с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов.

«Сразу возникают вопросы и, думаю, не только у меня. Кто будет проверять эти рецепты? И как?», — отметила Филатова в своем телеграм-канале.

Депутат пояснила, что к оформлению рецепта есть довольно существенные требования, малейшие нарушения которых влекут недействительность рецепта. Однако, сегодня даже школьник в сотне несложных программ может изобразить любой бланк, подпись и печать, пояснила она.

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