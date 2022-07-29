Тбилиси, , 11:08 — REGNUM Грузия ещё не готова для того, чтобы получить статус кандидата на вхождение в ЕС. Об этом заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене грузинскому телеканалу «Пирвели».

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Он отметила, что в Грузии находятся в заключении экс-президент страны Михаил Саакашвили его соратник, глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия. По мнению евродепутата, это якобы свидетельствует о политизированной судебной системе.

«Когда суд настолько политизирован, то невозможно даже думать о получении статуса страны-кандидата, — сказала Юкнявичене. — О 12 условиях даже говорить не приходится, если их пребывание под стражей продолжится».

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Депутаты парламента Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что оппозиция не согласится на «деполяризацию», пока не освободят Саакашвили и Гварамию. Они же нужны, чтобы возглавить «переворот» в стране.

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