Якутск, , 11:16 — REGNUM Содержать много партий тяжело, и поэтому Россия двигается от четырёхпартийной к двух- или трёхпартийной системе. Об этом заявил политолог из Якутии Андрей Данилов 29 июля в беседе с корреспондентомИА REGNUM.

Воронеж. На одном щите – реклама «Справедливой России» и кандидата от КПРФ Сергей Гаврилова. Зоя Емельянова © ИА REGNUM

В качестве аргументов он привёл заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о готовности объединиться со «Справедливой Россией» и смене руководителя ЛДПР на менее харизматичного по сравнению со скончавшимся Владимиром Жириновским Леонида Слуцкого.

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«Зачем платить больше, если в основном всё равно большинство партий согласно с текущей повесткой. Нет нужды уже играть в демократию», — констатировал эксперт.

Он опасается, что если партии объединят, то большая часть коммунистов, идейных центристов, которые сейчас находятся в КПРФ, покинут её.

«Потому что КПРФ сейчас больше напоминает борщ, где очень много разных ингредиентов, начиная от державно имперских и заканчивая довольно левыми людьми. Это будет не такое объединение, как в прошлом году «Справедливой России» с «За правду!» и «Патриоты России», поэтому многие наверное уйдут из компартии. Другое дело, что возможно верхи КПРФ уже к этому готовы, поэтому выдвигаются какие-то формальные условия», — также сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года сопредседатель объединенной Справедливой России Захар Прилепин заявлял, что коалиция партии «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ неизбежна.