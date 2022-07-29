Якутск, 29 июля 2022, 11:16 — REGNUM Содержать много партий тяжело, и поэтому Россия двигается от четырёхпартийной к двух- или трёхпартийной системе. Об этом заявил политолог из Якутии Андрей Данилов 29 июля в беседе с корреспондентомИА REGNUM.
В качестве аргументов он привёл заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о готовности объединиться со «Справедливой Россией» и смене руководителя ЛДПР на менее харизматичного по сравнению со скончавшимся Владимиром Жириновским Леонида Слуцкого.
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Он опасается, что если партии объединят, то большая часть коммунистов, идейных центристов, которые сейчас находятся в КПРФ, покинут её.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года сопредседатель объединенной Справедливой России Захар Прилепин заявлял, что коалиция партии «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ неизбежна.