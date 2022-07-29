Мурманск, 29 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Ветропарк «Кольская ВЭС» находится в высокой степени готовности, несмотря на санкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Ulgov.ru Ветропарк

«Один из крупнейших проектов России в сфере энергетики по строительству ветропарка «Кольская ВЭС» находится в высокой степени готовности, несмотря на все внешнеэкономические ограничения. На сегодняшний день установлено 48 из 57 ветроэнергетических установок, а также все основное оборудование доставлено на строительную площадку», — написал глава региона.

Напомним, мощность «Кольской ВЭС» составит 200 МВт, а общий объем выбросов углекислого газа в атмосферу будет сокращён на 600 тысяч тонн в год.

Ожидается, что до конца года компания «Энел Россия» сдаст ветропарк в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Соглашение о создании ветропарка между компанией «Энел Россия» и властями Мурманской области было подписано в ноябре 2018 года. Строительство ветропарка планировали завершить еще в 2021 году, сумма инвестиций была оценена в €273 млн.