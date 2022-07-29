Донецк, 29 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В результате артиллерийского удара, нанесённого по Киевскому району Донецка, получили ранения три мирных жителя. Об этом 29 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали о результатах артиллерийского удара, нанесённого по Киевскому району города. При обстреле со стороны ВСУ получили ранения три мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Киевского района Донецка.