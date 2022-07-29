Южно-Сахалинск, , 11:05 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за убийство 33-летнего мужчины. На этот раз его осудят сразу по четырём статьям — покушение на убийство, кража, неправомерное завладение автомобилем, разбой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в областном СУ СКР.

Такси Petar Milošević

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Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, поймал такси и попросил отвезти его до дачи. Затем он попросил таксиста остановиться у поворота на село Нечаевка, когда автомобиль остановился пассажир ударил водителя ножом в шею. Потерпевший рассказал злоумышленнику, где в машине находятся деньги и нажал на клаксон, привлекая внимание проезжающих мимо людей. Это разозлило нападавшего и он начал наносить удары ножом по телу таксиста. Жертве удалось выбраться из машины, а обвиняемый сел за руль и скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу проезжавшие мимо люди. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором и оно будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в покушении на убийство таксиста подозревают 32-летнего гражданина Узбекистана. Пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями.