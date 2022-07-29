Хабаровск, , 11:04 — REGNUM В регионах Дальнего Востока 29 июля отмечают День тигра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дальний Восток. Тигры Programmes.putin.kremlin.ru

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В городах и сёлах проходят тематические мероприятия, выставки, шествия.

Праздник учрежден в целях привлечения внимания к проблеме сокращения популяции. За десятилетия ситуация серьезно сдвинулась в хорошую сторону. В России численность тигра постепенно растет, в том числе в Приморье и Хабаровском крае.

По информации центра «Амурский тигр», ареал обитания тигра расширяется. Так, в Приморье он отметился в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском и Хорольском районах, где раньше не бывал.

Ранее Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН также сообщал о распространении тигра на новые районы на левом берегу Амура, в Еврейской автономной и в Приамурье. Также специалисты отмечают изменения в рационе хищника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье началось строительство центра реабилитации диких животных, прежде всего — особо охраняемых.