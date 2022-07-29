Уфа, 29 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Овощи подешевели в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Башстата.

City-yaroslavl.ru Овощи

Согласно данным на 22 июля, за неделю в республике уменьшились цены на свежие огурцы (минус 9,5%), картофель (минус 7,6%), свежие помидоры (минус 6,5%). Свекла столовая стала доступнее на 6,2%, морковь подешевела на 6,1%.

Отмечается, что в регионе на 4,5% снизились цены на яблоки, бананы стали доступнее на 4,4%. Незначительно подешевела капуста белокочанная, соль пищевая, яйца куриные, чай черный байховый.

Сообщается, что в республике на 1,1% подорожал маргарин, консервы фруктово-молочные поднялись в цене на 1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали снижение цен на сахар.