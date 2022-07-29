п. Еленовка, , 11:05 — REGNUM Обстрел ВСУ тюрьмы с пленными из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — очередное подтверждение того, что «у нацистов своих нет», написал в своем телеграм-канале 29 июля военкор Георгий Медведев.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

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Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 40 человек, более 130 получили ранения.

«Факт содержания украинских пленных в Еленовке — общеизвестный. И удар киевской артиллерии по месту их содержания, на мой взгляд, не случайность. Они охотно говорят, рассказывая не самые удобные для Киева и запада факты», — отметил военкор.

Киев пытается заткнуть рот ненужным свидетелям, полагает Медведев.