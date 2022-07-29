Москва, 29 июля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Четвертое поколение гамма-спектрометров, которое применяется для контроля безопасности затопленных в Арктике радиационно-опасных объектов, разрабатывается специалистами НИЦ «Курчатовский институт». Об этом сообщает пресс-служба национально исследовательского центра.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исследование затонувших кораблей

Сотрудниками Курчатовского института регулярно проводятся исследования и морские экспедиции в районах подводного захоронения радиационно-опасных объектов. Для изучения экологической ситуации специалистами используются передовые разработки и технологии, новейшее оборудование, созданное в НИЦ «Курчатовский институт».

Специалисты считают, что одним из самых эффективных способов оперативного обследования ядерно-опасных объектов является размещение подводной спектрометрической аппаратуры на телеуправляемом подводном аппарате. Эти приборы позволяют оценить уровень гамма-излучения затопленных или затонувших атомных объектов.

«В отличие от метода дозиметрической съемки, гамма-спектрометры позволяют более точно оценить этот показатель на фоне естественной радиоактивности морской среды», — сказано в сообщении.

«Сейчас разрабатывается уже четвертое поколение таких спектрометров, предназначенное для обследования конкретных объектов, в частности — затопленной атомной подлодки К-27 и затонувшей Б-159 <…> Важно, что наши приборы непосредственно соединены с теми управляемыми подводными аппаратами, которые позволяют прямо в процессе обследования получать картину радиационной ситуации вблизи затопленного объекта», — рассказал Алексей Казеннов, начальник лаборатории радиационной безопасности и экологии Курчатовского комплекса ядерных транспортных энергетических технологий.

РанееИА REGNUM сообщало, что учёные из НИЦ «Курчатовский институт» планируют провести подводное обследование атомной подводной лодки (АПЛ) Б-159. Об этом сообщил заместитель начальника управления нераспространения и физической защиты институтаНиколай Книвель на конференции «Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» в Мурманске.

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