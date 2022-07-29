Фроловский район, Волгоградская область, 29 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Два человека погибли утром 29 июля в результате аварии во Фроловском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД по Волгоградской области Авария во Фроловском районе

По предварительным данным, около 06:00 водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. От удара кузов автомобиля оторвало от рамы.

На месте погибли 54-летний мужчина и 34-летняя женщина, ещё один 55-летний пассажир и 44-летний водитель госпитализированы.