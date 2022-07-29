Москва, 29 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приезжает в Россию после каждого сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 29 июля он заявил на пресс-конференции.

Michael Miller Александр Овечкин

«Я приезжаю в Россию после каждого сезона НХЛ, когда он заканчивается. Буду продолжать так же», — сказал Овечкин.

Напомним, Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

В настоящее время он занимает третье место в списке снайперов в истории НХЛ, на его счету 780 заброшенных шайб. Больше только у Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).