Кострома, 29 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. На территории одной из площадок крупнейшего свинокомплекса Костромской области — АО «Шувалово» выявлена африканская чума свиней. Об этом сообщает администрация региона. На предприятии содержится 30 тысяч животных, производятся корма, перерабатывается мясо, выпускаются колбасные изделия.

Uprvetro.donland.ru Чума свиней

Для того, чтобы предотвратить распространение вируса, в Шувалово установлены карантинные посты. Дороги к комплексу перекрыты, на них дежурит ветстанция, полиция и ГИБДД. Доступ на площадку, где было выявлено заражённое животное, закрыт. Всё поголовье, содержащееся на этой территории, будет уничтожено. Кроме этого, на расстоянии 30 километров от комплекса отстреляют диких кабанов и обследуют подсобные хозяйства.

Продажа продукции «Шувалово» в магазинах Костромской области и других регионов временно прекращена. Специалисты устанавливают источник заноса заболевания. По словам председателя совета директоров компании Владимира Комина, свиньи комплекса застрахованы, предприятие получит за них компенсацию.

Напомним, первые случаи заражения африканской чумой в области выявили 18 июля. В этот день на территориях охотничьих угодий Галичского и Костромского районов были найдены мёртвые кабаны. Затем заболевание распространилось по частным хозяйствам. На данный момент в регионе выявили 15 очагов распространения вируса, они найдены в девяти районах. АЧС не опасна для человека, но смертельна для свиней. Способов её лечения не существует. Единственный выход из ситуации — забой заражённых животных.