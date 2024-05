Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Американская исполнительница Kelis (Келис Роджерс) прокомментировала релиз нового альбома Renaissance своей коллеги Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер). Об этом 29 июля пишет The Sun.

Parkwood Pictures Entertainment, LLC Бейонсе

Kelis раскритиковала Бейонсе и Фаррелла Уильямса, обвинив их в «неуважении» и «краже» её песни Get Along With You (1999). По словам певицы, артисты использовали её работу в своём треке Energy без её согласия. Как отмечает издание, песня Get Along With You была написана Фаррелом Уильямсом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля 2022 года Бейонсе выпустила альбом под названием Renaissance. Он стал первой пластинкой артистки за последние четыре года.