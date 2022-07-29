* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 29 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что в афганской провинции Бадахшан и других приграничных районах и «гипотетических линиях» Афганистана нет никаких проблем, и что эти районы находятся под контролем группировки. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Минобороны обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что после публикации в СМИ сообщений о появлении пакистанских военных в Вахане представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправились в приграничные районы Бадахшана.

27 июля в социальных сетях были опубликованы видеоролики, на которых местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушают пограничный знак в Вахане, построенный на афгано-пакистанской границе. В этих видеороликах член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что правительство Пакистана установило пограничные знаки на афганской земле.

Министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) написало 27 июля в информационном бюллетене, что представители дивизии «Омар III» и 8-й пограничной бригады совместно с другими офицерами посетили с инспекцией уезды Вахан, Зебак и Ишкашим провинции Бадахшан. Уточняется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетили участок «Бургил» в уезде Вахан на границе с Афганистаном и высоко оценили готовность пограничных сил к обеспечению безопасности границ и поддержанию территориальной целостности Афганистана.

В минобороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнули, что все приграничные районы в Бадахшане и других провинциях и на «гипотетических линиях» Афганистана находятся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и проблем в этих районах нет.

В последние дни в социальных сетях широко обсуждались сообщения о передаче или присоединении горного района Вахан в Афганистане к экономическому коридору Пакистана и Китая. В опубликованных видео местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане говорят, что они разрушили погранзнаки, поставленные Пакистаном на границе.

Ранее официальные лица Пакистана также опровергли сообщения о присоединении афганского Вахана к китайско-пакистанскому экономическому коридору.

В минобороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавили, что силы обороны и безопасности привержены принципам добрососедства с соседними государствами и готовы защищать свою страны в случае вторжения на территорию Афганистана.