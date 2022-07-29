Чита, 29 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ухудшаться. Как сообщает оперативный штаб 29 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 746 (+25 за последние сутки, хотя накануне было всего +17).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период COVID-19 унес жизни 2 683 человек, за последние несколько суток не зарегистрировано ни одного летального случая. Вместе с тем 166 984 пациента (+13 за сутки) вылечены и сняты с медицинского наблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них только четверо человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), ни один пациент не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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