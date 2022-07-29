Лондон, , 11:00 — REGNUM Убытки компании Aston Martin выросли в несколько раз, а сотни ее автомобилей стоят недоделанные на заводах из-за нехватки важнейших деталей, передает 28 июля Financial Times.

Aston Martin Дарья Антонова © ИА REGNUM

Производитель автомобилей класса люкс также пострадал от колебаний валютных курсов и повышения процентных ставок по кредитам в течение последнего полугодия, за которое у компании сменился генеральный директор.

Убытки до вычета налогов выросли до £285,4 млн по сравнению с £90,7 млн за первое полугодие 2021 года, несмотря на то, что выручка выросла на 9% до £541,7 млн.

Около 200 млн фунтов убытков объясняется тем, что выплаты по долгам и процентам компания производила в долларах США, тогда как британская валюта значительно просела относительно американской. Долг автопроизводителя вырос до £1,3 млрд на конец июня 2022 года по сравнению с £890 млн шестью месяцами ранее.

Компания также столкнулась с проблемами в цепочках поставок: в конце июня более 350 почти готовых автомобилей не смогли сойти с конвейера в ожидании необходимых деталей от поставщика.

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