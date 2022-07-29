Донецк, 29 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:30 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Первомайское. По Киевскому району Донецка выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинский район Донецка обстреляли вооружённые украинские формирования.