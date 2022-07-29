Тверская область, 29 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Подросток задержан по подозрению в покушении на убийство девятилетней девочки в Тверской области, сообщили 29 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Вечером 28 июля в следственные органы поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что за медицинской помощью обратилась девочка 2013 года рождения с ранами в области головы.

По предварительной версии следствия, днём того дня в одной из деревень Торопецкого района подросток 2005 года рождения неустановленным предметом нанес девятилетней девочке множество ударов по голове.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.