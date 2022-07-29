Москва, , 10:58 — REGNUM После пожара на юге Москвы необходимо проверить все хостелы и, возможно, внести изменения в законодательство, отметил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.

Дмитрий Гусев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предварительной версии, причиной пожара в хостеле на улице Алма-Атинская в Москве стал аварийный режим работы энергосети.

«Нарушения, забирающие человеческие жизни, — это за гранью. Надо проверить все хостелы. Для этого сейчас готовим запрос в прокуратуру. Возможно, надо будет менять законодательство, ведь небольшие дешевые «гостиницы» часто расположены в жилых домах и спальных районах», — отметил Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, важно обратить внимание на то, что это юрлицо уже привлекалось за нарушения, но продолжило работать.

«За нарушителями должен быть особенный контроль!», — заключил депутат.