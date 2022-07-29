Липецк, , 10:58 — REGNUM Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 29 июля прокомментировал задержание диверсионно-разведывательной группы украинской террористической организации.

Игорь Артамонов Admlip.ru

«Благодарю ФСБ за отличную работу. Спецслужбы мастерски провели операцию в Липецкой области.

Были задержаны мужчина и две женщины, входившие в состав диверсионно-разведывательной группы. Все они — участники националистической украинской группировки. По информации спецслужбы, группу курировала СБУ. Задержанные готовили теракт на автостанции «Сокол», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.