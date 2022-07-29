Чебоксары, , 10:58 — REGNUM В Чувашии в январе–мае средняя зарплата составила 38 003,8 рубля, в мае — 39 999,6 рубля. Соответствующие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе–мае 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 14,3% и достигла 38 003,8 рубля. Реальная средняя зарплата за указанный период снизилась на 0,5%.

Что касается видов экономической деятельности, то больше всего получают финансисты и страховщики (152,6% к региональному уровню, или в среднем 58 000,6 рубля), занятые научными исследованиями (149,5%, или 56 797,6 рубля), а также работающие в области информации и связи (143,4%, или 54 494,3 рубля).

Минимальный уровень средней зарплаты сложился в лесоводстве (49,1% к общереспубликанскому показателю, или 18 675,4 рубля), производстве одежды (49,4%, или 18 946 рублей), мебельной промышленности (55,4%, или 21 057,2 рубля).

В мае 20 222 года средняя начисленная зарплата в Чувашии достигла 39 999,6 рубля. Это на 1,2% больше, чем было в апреле 2022 года и на 13,1% превышает уровень средней заработной платы в мае 2021 года.

Напомним, что в 2021 году средняя начисленная зарплата в Чувашии составила 35 798,6 рубля, что на 12,4% больше, чем было в 2022 году.