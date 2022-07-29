Сватово, ЛНР, 29 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) с применением ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 29 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

«В 8:15 зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооружённых формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации в результате обстрела ранения получили три мирных жителя. Кроме того, повреждено и разрушено четыре жилых дома, несколько гаражей и автомобилей.