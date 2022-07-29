Донецк, 29 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Ленинский район Донецка обстреляли вооружённые украинские формирования. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:00 зафиксирована атака с позиций ВСУ в Новомихайловке. По Ленинскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия обстреляла Куйбышевский район Донецка.