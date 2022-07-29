Ижевск, , 10:55 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения в ливневом колодце в Ижевске тела неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Место обнаружения тела в Ижевске пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

По данным проверки, 28 июля днем в ливневом колодце на улице Орджоникидзе под железобетонной плитой на глубине около двух метров обнаружено тело мужчины. Давность наступления смерти составляет около трех-пяти лет. Видимых телесных повреждений не обнаружено.

В ходе проверки проводится комплекс мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, личности мужчины и причины его смерти. До настоящего момента проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля вечером в ходе раскопки траншеи для прокладки газовых труб в одном из сел Завьяловского района на глубине чуть более метра обнаружены скелетированные костные останки неустановленных лиц мужского и женского пола. По предварительным данным, давность захоронения составляет около 50 лет.

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