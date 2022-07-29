Цунтинский район, Дагестан, 29 июля 2022, 10:54 — REGNUM В Дагестане организована доследственная проверка Следственного комитета, направленная на установление обстоятельств произошедшей в Цунтинском районе трагедии — волк напал на троих детей, в результате чего один мальчик погиб, один ранен.
Происшествие произошло днем 28 июля около села Кидеро. Зверь, вышедший из леса, покусал одного из детей, купавшихся в реке, второго мальчика утащил с собой. Были сразу же организованы поиски, но спасти девятилетнего ребенка не удалось. Его тело обнаружили в лесном массиве.
По итогам проверки, организованной по данному факту, будет принято процессуальное решение.
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