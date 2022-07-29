Кишинёв, 29 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 29 июля провели серию обысков у бывших сотрудников министерства внутренних дел республики. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

RobillardMichel Обыск

«Проводятся обыски более чем в 12 населённых пунктах, в рамках уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением, допущенное лицами, занимавшими ответственные должности в МВД, и бывшим руководителем Агентства материального резерва, подведомственного МВД», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ряд лиц обвиняют в содействии экспорту пшеницы в период, когда её запретили вывозить из страны. По версии следствия, это негативным образом сказалось на положении молдавских производителей хлеба.

Прибыль бизнесмена, которому позволили экспортировать зерно, оценивается в 10 млн леев (около 31 млн рублей по курсу).