Ярославль, 29 июля 2022, 10:54 — REGNUM В Ярославле работникам АО «Яргорэлектротранс» задержали выплаты аванса. Об этом сами сотрудники рассказали в социальных сетях.
Пост с просьбой о помощи появился в комментариях на странице врио губернатора региона Михаила Евраева.
При этом городские власти сообщили, что задержка всё-таки была, но небольшая и только на «ЯрГЭТ».
Сейчас средства на аванс сотрудникам «Яргорэлектротранса» уже отправлены в банк — половина работников получит их 29 июля, остальные — 30 июля.
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