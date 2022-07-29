Ярославль, , 10:54 — REGNUM В Ярославле работникам АО «Яргорэлектротранс» задержали выплаты аванса. Об этом сами сотрудники рассказали в социальных сетях.

Трамваи в Ярославле City-yaroslavl.ru

Пост с просьбой о помощи появился в комментариях на странице врио губернатора региона Михаила Евраева.

«Работникам ПАТП-1 и АО «ЯрГЭТ» уже на несколько дней задерживают авансовые выплаты. Просим разобраться с этим вопросом в кратчайшие сроки. Зарплаты и так небольшие», — написал один из работников предприятия.

При этом городские власти сообщили, что задержка всё-таки была, но небольшая и только на «ЯрГЭТ».

«Задержек в выплате заработной платы работникам АО «ПАТП-1 г. Ярославля» на сегодняшний день нет. Выплата аванса работникам АО «ЯрГЭТ» по данным предприятия в настоящий момент осуществляется», — прокомментировали ситуацию в управлении пассажирских перевозок департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.

Сейчас средства на аванс сотрудникам «Яргорэлектротранса» уже отправлены в банк — половина работников получит их 29 июля, остальные — 30 июля.

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