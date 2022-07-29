Магадан, 29 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В заповеднике «Магаданский» пожарные в экстремальных условиях тушили крупный лесной пожар. От огня пострадало 1388 га леса, сообщает пресс-служба заповедника. Ситуацию осложняли лесные звери, которые спасались от огня в лагере сотрудников Авиалесоохраны.

Олег Кугаев ИА REGNUM Медведи

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16 июля на территории Кава-Челомджинского участка заповедника «Магаданский» системой спутникового мониторинга ИСДМ был обнаружен лесной пожар. На тушение огня отправили весь имеющийся резерв из числа инспекторского состава заповедника и, в связи со стремительным распространением пожара, к тушению также привлечены сотрудники региональной авиалесоохраны и силы федерального резерва.

«Неожиданной особенностью и существенной помехой при тушении этого пожара стало нашествие медведей, которые ежедневно беспокоили пожарных. В результате разбойного налета молодого медведя был уничтожен обед, находившийся в котле, надкусали 100 сухих пайков работников Авиалесоохраны. Запас продуктов пришлось пополнять отдельным авиарейсом, а пожарные разбили лагерь в другом месте», — рассказал директор заповедника Игорь Прокудин.

При этом, звери продолжали регулярно приходить. В один из дней, ранним утром пожарные проснулись от шума бегавших медвежат. Животных удалось отогнать лишь с помощью звона металлической посуды, их забрала медведица.

Помимо медведей, рядом с лагерем находился крупный волк, вой которого не давал спать, в кустах шумел лось.

По словам пожарных, «такого зоопарка они ещё не видели».

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 июля в лесном фонде в Иркутской области действуют два пожара на площади 430 га.