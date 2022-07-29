Москва, , 10:52 — REGNUM Руководители промышленных предприятий Москвы представят продукцию индийским партнерам. Онлайн-бизнес-миссии состоится в октябре 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.

Флаги России и Индии Mil.ru

На участие в онлайн-бизнес-миссии московские промышленники могут подать заявку до 5 августа. В рамках мероприятия организуют более 100 бизнес-переговоров с потенциальными партнерами из Индии.

Представить свою продукцию смогут московские производители осветительных приборов, программно-аппаратных комплексов, оборудования, строительной и другой техники. Бизнес-миссия направлена на поиск новых рынков и альтернативных поставщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по итогам 2021 года Москва заняла первое место среди регионов России по объёму несырьевого неэнергетического экспорта в Индию.

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