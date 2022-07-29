Донецк, 29 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Куйбышевский район Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 9:20 в представительстве зафиксировали атаку с украинских позиций в населённом пункте Водяное. По Куйбышевскому району Донецка было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее удар был нанесён по Кировскому району Донецка.