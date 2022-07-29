Донецк, 29 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 июля украинская артиллерия совершила обстрел Куйбышевского района Донецка.

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