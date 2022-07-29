Сватово, , 10:51 — REGNUM Представительство ЛНР в СЦКК 29 июля известило о повреждениях и раненных в городе Сватово. В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» три мирных жителя получили ранения, повреждено и разрушено четыре жилых дома.

Город Сватово (ЛНР) подвергся ракетному обстрелу Представительство ЛНР в СЦКК

Также повреждены несколько гаражей и автомобилей граждан. Дополнительная информация о последствиях уточняется. На месте обстрела работают аварийно-спасательные службы, представители военной комендатуры Народной милиции ЛНР и правоохранительных органов.

Киевский режим по-прежнему использует гражданские объекты в военных целях, прикрываясь мирными гражданами как щитом, и цинично представляет Украину испытательном полигоном для Запада, призывая страны НАТО протестировать здесь своё новое оружие.

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