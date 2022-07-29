п. Еленовка, , 10:50 — REGNUM Украинское руководство «мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру», заявил 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Система залпового огня HIMARS

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Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 40 человек, более 130 получили ранения.

Вместе с тем руководство Украины продемонстрировало, что считает своих солдат пушечным мясом, полагает Безсонов.

«Теперь у украинских вояк есть два варианта: согласиться с тем, что они тупое стадо, а Зеленский их пастух и мясник, или сменить направление и пойти в Киев с этими неудобными вопросами», — отметил он.