Липецк, , 10:49 — REGNUM ФСБ опубликовала видео с задержанием обвиняемого в подготовке теракта мужчины в Липецкой области.

Автобусная остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В селе Горицы Добровского района были задержаны три гражданина Украины — мужчина 1988 года рождения, женщины 1986 и 1978 года рождения. По предварительным данным, они были диверсионно-разведывательной группой в составе организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При задержании мужчина признался, что целью для теракта была выбрана автобусная станция «Сокол» в Липецке.

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