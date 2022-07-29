Сургут, Югра, , 10:48 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) направлено в суд уголовное дело о получении взятки сотрудницей детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Детский сад Adm44.ru

Следствием установлено, что заместитель начальника по административно-хозяйственной работе детского сада «Зоренька» с июля 2018 года по октябрь 2019-го путём создания фиктивных торгов обеспечила предпринимателю гарантированную возможность заключения договоров на поставку в детский сад мебели и игрушек по выгодной ему цене. За это она получила взятки на общую сумму 194 тыс. рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере). Дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за первое полугодие 2022 года расследовано 134 коррупционных преступления, за совершение которых перед судом предстали 48 должностных лиц.

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