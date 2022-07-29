Москва, , 10:48 — REGNUM Эксперимент по дистанционной продаже лекарств, отпускаемых по рецепту, попросят провести в Татарии, заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Kremlin.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает проведение в Москве, Белгородской и Московской областях в период с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов.

По словам Топилина, благодаря нововведению граждане получат возможность приобретать лекарства, не посещая аптеку.

«Важнейшая и очень востребованная гражданин инициатива. Когда человек заболел — разве он может сам пойти в аптеку? Не всегда. Или ещё случай — заболел ребёнок, его не с кем оставить. Тоже можно будет, не выходя из дома - купить лекарства. Жаль только, что это эксперимент в 3 регионах. Будем предлагать правительству распространить эксперимент и на Татарстан», — написал депутат в своем телеграм-канале.

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