Донецк, 29 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Кировский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Удар был зафиксирован в 9:25. С украинских позиций в Красногоровке по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия совершила обстрел Куйбышевского района Донецка.