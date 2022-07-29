* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:47 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в Кабуле пятерых родственников Мохаммада Муради, командира народного восстания в период падения предыдущего правительства Афганистана в провинции Гор. Об этом газете «8 Собх» сообщили достоверные источники.

Арест BMN Network

Согласно источникам, среди арестованных — сын Мохаммада Муради, который получил ранение во время конфликта отца с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе и находился на лечении в Кабуле.

По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дом одного из родственников Муради на перекрёстке Хаджи Навруз в 13-м районе Кабула и арестовали находящихся там людей, жестоко избив их при задержании.

Мохаммад Муради был одним из руководителей народного восстания в уезде Лал-ва-Сарджангал провинции Гор. После захвата уезда талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Муради не сдался этой группировке и скрывался.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на дом Мохаммада Муради 25 июня и застрелили его самого, его жену и дочь, а также двух его родственников.