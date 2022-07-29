Ижевск, 29 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Центризбирком Удмуртии зарегистрировал двоих политиков в качестве кандидатов на пост главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба избиркома на своей странице в социальной сети.

Все на выборы!

Так, кандидатами зарегистрированы представитель партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Вадим Белоусов и глава фракции ЛДПР в Госсовете республики и регионального отделения партии Тимур Ягафаров.

Кроме того, ЦИК признал утратившим статус кандидата на пост главы региона Сергея Антонова от «Партии возрождения России». Ранее Антонов сообщал о том, что выбывает из предвыборной гонки.

ИА REGNUM напоминает, в выборах на пост главы Удмуртии планируют принять участие семь кандидатов от партий. Александр Бречалов от «Единой России», Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду», Тимур Ягафаров от ЛДПР, Александр Сыров от КПРФ, Георгий Лещев от партии «Зеленая альтернатива», Владимир Сегал от «Партии пенсионеров» и Юрий Мишкин от партии «Коммунисты России».

Выборы главы республики и депутатов Государственного совета пройдут 9–11 сентября.

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