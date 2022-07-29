Воронеж, , 10:44 — REGNUM Посевы зерновых на общей площади 3 185 гектаров уничтожены градом в Воронежской области. Данные привёл 29 июля на брифинге заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

Наибольшие потери зарегистрированы в Рамонском районе, там побиты посевы на 3 050 га, ещё 150 га повреждено в Борисоглебске. Град уничтожил по 500-800 га пшеницы, овса в основном в трёх хозяйствах, что для отдельно взятых агропредприятий серьёзно, приводит слова Логвинова «Горком36». Заглавы правительства также добавил, что погодные условия — в последние две недели в Воронежской области идут дожди — осложняют уборку, фиксируется снижение урожайности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что аграрии региона получили первый миллион тонн зерновых, а всего планируется собрать пять миллионов тонн зерна. При этом на 30 июля год назад в хозяйствах Воронежской области получили уже два миллиона тонн зерна.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежские аграрии собрали первый миллион тонн зерна