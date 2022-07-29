Сарпинский район, Калмыкия, 29 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Калмыкии два человека пострадали в массовом ДТП на участке трассы Р-22 «Волгоград-Элиста». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 29 июля.

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Дорожная авария случилась вечером 28 июля в Сарпинском районе. На 132-километре федеральной трассы столкнулись четыре легковых автомобиля. Спасатели оказали помощь двум пострадавшим.

На месте ДТП работали силы и средства Сарпинского пожарно-спасательного гарнизона.