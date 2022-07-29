Донецк, 29 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Украинская артиллерия совершила обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:50 был нанесён удар с украинских позиций в Водяном. По Куйбышевскому району выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Донецк обстреляли из «Града» и «Урагана».